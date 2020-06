Bergamo, domani riapre il parco divertimenti Leolandia

A Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, riapre domani Leolandia, tra i parchi divertimento più importanti in Italia, che ha sviluppato un protocollo in collaborazione con l'Associazione Parchi Permanenti Italiani e IAAPA, organizzazione che rappresenta il comparto a livello mondiale, per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza ed evitare ogni possibile forma di assembramento. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Ingresso su prenotazione

L'ingresso sarà contingentato, anche attraverso l'adozione di sistemi di prenotazione online che permetteranno di individuare i giorni e gli orari con minore affluenza. In questo modo sarà lasciato ampio spazio a ogni nucleo famigliare e si limiteranno le code. Una squadra di steward sarà a disposizione dei visitatori per spiegare le nuove "regole del gioco" anche per l'accesso ai negozi e ai ristoranti, nei quali saranno allestiti ampi dehor.

Inaugurazione di PJ Masks City

Contestualmente all'apertura del parco, sarà inaugurata PJ Masks City, area a tema dedicata all'omonima serie TV, nota in Italia con il nome di "Superpigiamini". "La nostra riapertura - dichiara Giuseppe Ira, presidente di Leolandia - è un importante passo verso il ritorno alla normalità: giovani e bambini sono stati tra le fasce più penalizzate e oggi hanno il diritto di divertirsi in totale sicurezza".