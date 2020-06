Riaprono con nuove misure di sicurezza i parchi divertimento in Italia. Da Gardaland in provincia di Verona (già riaperto dal 13 giugno) a Leolandia in provincia di Bergamo e Zoomarine a Roma, ecco le foto di tutti i regni dell'allegria formato famiglia che finalmente riaprono i battenti. Per la gioia dei più piccoli, dei loro genitori ma pure di chi ama il divertimento anche se non è più un bambino