Milano, giovedì 25 riaprono mostre e musei del Castello Sforzesco

Porte aperte anche per la mostra dedicata al fotografo Cesare Colombo, inaugurata con grande successo appena prima del lockdown, che vede esposte nella Sala Viscontea oltre cento fotografie dal 1952 al 2012 dedicate alla città di Milano e alla sua storia culturale, economica, politica e sociale. L’ingresso alla mostra è gratuito e contingentato (15 persone ogni mezz’ora), con obbligo di prenotazione. Nel percorso museale, in Sala della Balla, riapre anche la mostra “Competition MilanoVetro-35”.

Da giovedì 25 giugno riaprono i musei e le mostre del Castello Sforzesco di Milano. Dopo tre mesi di lockdown, nelle giornate di giovedì e venerdì - secondo il modello a scacchiera per l’apertura dei musei civici - i visitatori potranno accedere nuovamente al Museo della Pietà Rondanini, al Museo d’Arte Antica, al Museo delle Arti Decorative e al Museo degli Strumenti Musical. Per festeggiare la riapertura, giovedì 25 giugno, dalle ore 15.30 alle 17.30, sei studenti del Liceo Musicale “Carlo Tenca” suoneranno il pianoforte Tallone presso la Sala della Balla in una maratona di musica con pagine di Beethoven, Chopin, Schumann, Scriabin, Ravel, Debussy. Resteranno ancora chiusi al pubblico, per ragioni tecniche legate agli impianti di condizionamento, il Museo dei Mobili, la Pinacoteca e la sezione Preistorica.

Inaugura “Estate Sforzesca”

approfondimento

Milano, torna “Estate Sforzesca”: dal 21 giugno 80 spettacoli live

Domenica 21 giugno, in concomitanza con la Festa Europea della Musica, verrà inaugurato il calendario di “Estate Sforzesca”, rassegna che comprende 80 eventi live fino a settembre. La prima serata sarà scandita da due spettacoli: alle ore 16.30, il primo concerto dedicato a “L’età dell’oro dello swing”, con la Civica Orchestra di Fiati di Milano in collaborazione con Civica Jazz Band - Scuola Civica di Musica “Claudio Abbado”. Alle ore 21 andrà in scena “Milano e la Popular Music: di tempo in tempo…”, con i giovani musicisti del CPM Music Institute, sotto la regia di Franco Mussida.

Le altre riaperture

Oltre al Castello Sforzesco, entrano nel calendario delle riaperture anche Studio Museo Francesco Messina (da giovedì a domenica ore 11-18, che dal 10 luglio ospiterà la mostra “Maria Cristina Carlini. Geologie, la memoria della Terra”, visitabile senza prenotazione), Casa della Memoria (giovedì e venerdì, ore 11-18, con la mostra “Arte Testimonianza Memoria”) e Casa del Manzoni (da martedì 23 giugno con i seguenti orari: martedì e mercoledì ore 11-15, giovedì ore 16-20).

Inoltre, non è più previsto l’obbligo di prenotazione online per i musei a pagamento (Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Museo del Novecento, GAM, Museo di Storia Naturale, Acquario Civico). I visitatori potranno quindi accedere alle collezioni, sempre nei limiti della capienza prevista per ogni fascia oraria, acquistando il biglietto all’ingresso del museo. La prenotazione, tuttavia, resta consigliata per consentire una migliore gestione della visita e assicurarsi l’ingresso. Biblioteche e Archivi riaprono invece da lunedì 29 giugno, previo appuntamento.