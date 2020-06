Coronavirus Milano, Museo scienza e tecnologia riaprirà il 2 luglio

Il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano riaprirà al pubblico il 2 luglio dopo la chiusura dovuta all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Sono previsti nuovi orari di apertura: la struttura sarà visitabile il giovedì dalle 15 alle 21 e nel weekend dalle 10 alle 19. Durante questa prima fase sperimentale, sarà necessario prenotare online e potranno accedere 30 persone ogni 30 minuti, ma non è indicato un tempo massimo di permanenza.



Le misure di sicurezza

Fino al 6 settembre, all'interno del Museo saranno previsti percorsi caratterizzati da una speciale segnaletica di orientamento e da dispositivi per garantire il distanziamento sociale e la sicurezza durante la visita. Il Museo sarà la prima istituzione culturale nei cui spazi verrà sperimentata un'applicazione di monitoraggio per il distanziamento sociale Covid-19 su V-App grazie a telecamere Cisco Meraki.

Il podcasting

In occasione della riapertura debutta il podcasting, una novità multimediale per arricchire l'esperienza di visita attraverso le voci di curatori ed esperti del Museo. A dare il via a questa nuova attività di produzione e distribuzione multimediale saranno le Gallerie Leonardo da Vinci, la più grande esposizione permanente dedicata a Leonardo umanista, ingegnere e indagatore della natura, alla cui scoperta i visitatori saranno accompagnati dalla voce del curatore. Tutti i podcast saranno fruibili sia all'interno del Museo per una visita più completa sia attraverso varie piattaforme.

Iniziative online fino al 25 giugno

In attesa della riapertura, il Museo continuerà a “incontrare” il suo pubblico fino al 25 giugno con le ultime storie del palinsesto di #storieaportechiuse. Ogni giorno sui canali Facebook, Instagram e YouTube, video, immagini e documenti inediti per parlare di scienza, tecnologia, attualità, dietro le quinte, education, Leonardo da Vinci e spazio.