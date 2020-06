Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 242 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, di cui 58 dopo test sierologico, con una percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi del 2,1%. Lo rende noto la Regione Lombardia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:21 - Sono 242 i nuovi positivi in Lombardia

Sono 242 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, di cui 58 dopo test sierologico, con una percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi del 2,1%. Lo rende noto la Regione Lombardia. L'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ha sottolineato "un ulteriore calo di 10 pazienti nelle terapie intensive e di 106 pazienti nei reparti di degenza". I ricoverati in intensiva sono 59, quelli non in terapia intensiva 1.796, ossia 106 meno di mercoledì, giornata in cui si sono registrati 14 decessi, per un totale di 16.480 da inizio pandemia".

7:16 - Giuseppe Sala: "Meno smart working e tornare alla normalità"

"Pur avendo promosso lo smart working al Comune di Milano comunque dico che non è il momento di continuare a utilizzarlo troppo. C'è bisogno di normalità". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "In questo momento dobbiamo avere la volontà di ricercare la normalità sennò non è da misure che partono da Roma che si ristabilisce questo equilibrio", ha aggiunto. Poi parlando della riapertura delle scuole il sindaco ha spiegato che "contesto il fatto che non si sappia nulla, non si sa neanche quando si riparte mentre in Francia il 14 luglio riaprono. Certo io vivo a Milano e in Lombardia dove la crisi è stata profonda, ma in altre parti d'Italia?". Infine parlando di Milano e di quanto ci metterà dopo la crisi dovuta al Covid a tornare quella di prima Sala ha detto che ci vorranno "due o tre anni, ma dovrà anche cambiare pelle. Bisogna capire dove possono arrivare dei finanziamenti, di privati, europei, del governo e io suggerisco che nel settore ambientale, digitale, scienze della vita sono molto adatte a Milano ma bisogna fare in fretta altrimenti si subisce e basta".



7:11 - Giuseppe Sala: "Tempi saranno molto duri e dopo estate peggio"

"I tempi sono molto, molto difficili e penso che dopo l'estate sarà anche peggio". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "La pandemia sanitaria ha portato segni di una crisi sociale ed economica che sono profondissimi. Ci metto un po' della mia esperienza da ex manager, le aziende cosa faranno? Cercheranno di trovare un giusto equilibrio tra domanda e offerta e la domanda nel mondo sta scendendo in modo drammatico, per cui andranno a contenere i loro costi, licenzieranno, e io sono tutto meno che liberista, ma osservo la realtà. Quello che rimane da definire è quanto la nostra società pagherà questo prezzo, penso che lo pagheremo più noi degli azionisti di queste società". Secondo il sindaco di Milano "oggi senza rischiare di sottovalutare il rischio della malattia, e lo dice uno che all'inizio è stato accusato anche giustamente di non aver capito la crisi, è il momento di ritornare al lavoro, di respirare perché non sappiamo cosa sarà a ottobre".