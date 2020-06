Milano, due rapine di orologi di lusso: bottino da oltre 65 mila euro

Nel primo caso ad agire sono state due persone su uno scooter mentre nel secondo un uomo a piedi, ma non si esclude che possa trattarsi della stessa batteria per l'orario e la contiguità delle due zone in cui sono entrati in azione i rapinatori

Nel corso di due distinte rapine avvenute a Milano sono stati rubati due orologi di lusso dal valore complessivo di oltre 65mila euro. Le due aggressioni sono avvenute tra le 20 e le 22 di ieri e non si esclude che siano legate. Il primo caso in via Bazzini, ai danni di un imprenditore di 52 anni che aveva appena parcheggiato l'auto mentre era in compagnia della moglie. All'uomo è stato strappato un Rolex dal valore di circa 25mila euro circa. Il secondo in via Casati, dove stava passeggiando un'altra coppia. All'uomo è stato rubato un Audemars Piguet del valore dichiarato di 41 mila euro.

Indagini in corso

Secondo quanto ricostruito, ad agire nella prima rapina sono state due persone su uno scooter, mentre nella seconda un uomo a piedi, ma non si esclude che possa trattarsi della stessa batteria in azione ieri sera nel capoluogo lombardo, anche per la contiguità delle due zone dove sono entrati in azione i rapinatori. In entrambe le aggressioni i proprietari degli orologi hanno riportato escoriazioni ed ecchimosi.