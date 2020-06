Milano, voragine in via Santa Sofia: evacuato palazzo di 12 piani

Una voragine si è creata in strada in via Santa Sofia, lungo la cerchia dei Navigli, in pieno centro a Milano (LE FOTO). I vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre intorno alle 8.30 di questa mattina e sono ancora sul posto per ultimare i lavori. Un palazzo di 12 piani è stato evacuato: venti persone sono state portate fuori dall’edificio. Con tutta probabilità, la causa del cedimento è una conseguenza dei lavori per la Metropolitana 4 in un cantiere che si trova proprio vicino al palazzo.