Milano, presidio per le Rsa sotto la sede della Regione. VIDEO

E' in corso un presidio delle sigle sindacali sotto la sede della Regione Lombardia a Milano. Si tratta del primo dei tre giorni di manifestazioni organizzati da Cgil Cisl Uil Lombardia: altri presidi sono stati annunciati per il 19 e il 23 giugno, sempre davanti alla sede della Regione. "C'è una responsabilità nella gestione di Regione Lombardia", denuncia Monica Vangi, segretaria Cgil Lombardia. "Si torna in piazza. Per i seimila anziani morti nelle Rsa lombarde, per i lavoratori e le lavoratrici degli ospedali, per la sanità pubblica, per il territorio", scrive Cgil Lombardia su Facebook.