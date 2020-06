Fuori pericolo il bimbo travolto da un trattore nel Bresciano

Non è più in pericolo di vita, anche se restano delicate le condizioni del bimbo di 5 anni travolto ieri dal trattore del padre mentre giocava nell'aia dell'azienda agricola di famiglia a Gussago (Brescia). Il piccolo è ricoverato all'Ospedale Papa Giovanni XXIII dove era stato trasferito d'urgenza con l'eliambulanza. Gli uomini della polizia locale sono ancora al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.