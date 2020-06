Rapina in banca in centro a Milano, aperto il caveau

I banditi, almeno tre e indossavano guanti e mascherine, si sono introdotti nella filiale della Banca Popolare di Sondrio in via Cesare Battisti e hanno chiuso nove persone - i dipendenti presenti in quel momento - nelle toilette

Questa mattina è stato messo a segno un colpo in banca in pieno centro a Milano. I banditi, almeno tre e indossavano guanti e mascherine, si sono introdotti nella filiale della Banca Popolare di Sondrio in via Cesare Battisti e hanno chiuso nove persone - i dipendenti presenti in quel momento - nelle toilette e hanno aperto il caveau. Poi sono fuggiti.

L'allarme

L'allarme è stato dato tempo dopo, intorno alle 10, quando un impiegato è riuscito a uscire da una finestra. Dalle prime testimonianze raccolte pare che il bottino si aggirerebbe sui 50mila euro. "Hanno approfittato del periodo di pandemia in cui si portano dispositivi di protezione personale - ha spiegato all'Ansa la polizia - per non farsi riconoscere dalle telecamere e non lasciare impronte".