Incidente nel Bresciano, scontro tra auto: morta donna, bimbo ferito

Una donna è morta in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Desenzano del Garda (nel Bresciano): due automobili si sono scontrate lungo la strada che collega la Provinciale 11 a Colombare. È rimasto ferito anche un bambino di otto anni, portato con l'elisoccorso in ospedale, ma le sue condizioni non sono ritenute gravi. Difficoltoso è stato il lavoro dei soccorritori per estrarre dalle lamiere i coinvolti.