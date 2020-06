Pavia: butta chewing gum in un cestino privato, minacciato con pistola

Ha buttato una gomma da masticare nel cestino di un privato e si è visto puntare addosso dal proprietario una pistola: è successo a Mortara, in provincia di Pavia. Protagonisti dell’episodio uno studente 18enne di origine egiziana, in compagnia di due amici, e un 49enne. L’uomo, dopo aver visto il ragazzo buttare la gomma da masticare nel proprio cestino, l’ha prima insultato affacciandosi dalla finestra e poi ha afferrato una pistola puntandola contro il ragazzo. A quel punto i tre giovani hanno chiamato i carabinieri, che sono subito intervenuti e hanno denunciato il 49enne per minacce aggravate.

Sequestrata l'arma

I militari hanno sequestrato la pistola, una glock calibro 9x21, comprensiva di 50 cartucce; e ritirato in via precauzionale altre armi in possesso del 49enne: una pistola colt phyton 357 magnum, un fucile calibro 12 e un porto d'armi per uso sportivo. Le armi sono risultate regolarmente denunciate.