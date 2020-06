Mantova, sequestrati 500mila euro a evasore totale

L'uomo per quattro anni, dal 2015 al 2019, non aveva pagato imposte dirette per 220mila euro, Iva per altri 250mila euro, occultando al fisco ricavi per due milioni di euro

Il sequestro

Il rappresentante di una società del Mantovano - attiva nella fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia - è stato scoperto dalla guardia di finanza che ha sequestrato conti correnti e immobili per un valore complessivo di 500mila euro. L'imprenditore è stato anche denunciato per omessa dichiarazione.