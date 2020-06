Curtatone, netturbino ferito dal ferro dell'autocompattatore: è grave

Si è ferito al collo mentre stava lavorando sulla predella esterna del mezzo. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Mantova, ma non sarebbe in pericolo di vita

Un netturbino è rimasto gravemente ferito a Curtatone, in provincia di Mantova, mentre stava lavorando sulla predella esterna dell'autocompattatore. Secondo le prime ricostruzioni, il collega che era alla guida avrebbe frenato bruscamente e l'uomo avrebbe urtato violentemente un ferro del mezzo, procurandosi una ferita al collo. Il netturbino, dipendente della ditta che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto del comune di Curtatone, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Mantova, ma non sarebbe in pericolo di vita.