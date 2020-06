Milano, Irene Pivetti indagata per riciclaggio

È indagata per riciclaggio Irene Pivetti, assieme ad altre cinque persone, nell'inchiesta milanese che oggi ha portato la guardia di finanza a perquisire la sua abitazione a Milano e alcune sue società. L'indagine vede al centro operazioni di import-export con la Cina da parte di società riconducibili all'ex presidente della Camera: è in corso da tempo e non è legata alle vicende giudiziarie che l'hanno coinvolta sull'importazione di mascherine.

Le perquisizioni

Le perquisizioni sono ancora in corso e riguardano, in particolare, due società riconducibili a Pivetti, di cui una con sede a Milano. Perquisizioni anche nella sua casa in zona Porta Venezia, sempre nel capoluogo lombardo.