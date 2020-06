Coronavirus Milano, Sala: "14 milioni di euro per ripristino tetti"

Così il sindaco: "Il nostro pensiero è che le scuole vadano continuamente mantenute e in questo caso di fermo stiamo lavorando con ancora più intensità alla manutenzione straordinaria"

"Un tema che mi è caro è quello delle scuole e voglio dire che mentre qualcuno sta ancora a pensare al plexiglas si o al plexiglas no, a Milano stiamo andando avanti spediti con un programma che si chiama 'Ripartiamo dai tetti'". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video sulle sue pagine social parlando del piano di manutenzione dei tetti degli edifici scolastici lanciato dall'amministrazione comunale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

"Il nostro pensiero è che le scuole vadano continuamente mantenute e in questo caso di fermo stiamo lavorando con ancora più intensità alla manutenzione straordinaria - ha aggiunto -. Abbiamo investito 14 milioni per ripristinare i tetti di 50 scuole milanesi". Infine Sala ha accennato al tema del rientro in classe a settembre dicendo che "dobbiamo venirne a capo".