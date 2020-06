Spingeva auto fuori dal fango, 21enne muore schiacciato nel Bresciano

Tragedia nel Bresciano. Un ragazzo di 21 anni è morto schiacciato dalla sua auto, mentre tentava di spingerla fuori dal fango dove era rimasta bloccata. È accaduto ad Agnosine. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi della fidanzata del giovane, 17enne, che lo stava aiutando. Durante la manovra, con lui a terra a spingere la vettura e lei al volante, il veicolo è scivolato per 15 metri in un dirupo, travolgendo il ragazzo, morto sul colpo. La ragazza non ha riportato ferite ma è stata portata sotto choc in ospedale.