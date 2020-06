Incidenti a Mantova: 2 morti e un ferito grave su autostrada Brennero

Una serie di tamponamenti a catena lungo l'autostrada del Brennero, tra i caselli di Mantova Nord e Pegognaga (nel Mantovano), ha provocato questa mattina due morti e un ferito grave.



Gli incidenti

Il primo tamponamento tra mezzi pesanti è avvenuto sulla corsia sud tra i caselli di Mantova sud e Mantova. La vittima è un autotrasportatore milanese. Poco dopo, tra i caselli di Mantova sud e Pegognaga un'auto ha tamponato un tir: nell'urto è morta la donna che era al volante dell'auto. Nel tratto mantovano dell'autostrada, dove sono ancora in corso i soccorsi e lo sgombero dei mezzi incidentati, si sono formate lunghe code. In un terzo incidente, verificatosi sempre sulla A22, poco dopo le 11, nel tratto tra i caselli di Mantova Sud e Pegognaga, un autotrasportatore è rimasto ferito gravemente tanto da essere trasportato in elicottero al più vicino ospedale. L'uomo era alla guida di un tir che è stato tamponato da un altro mezzo pesante.