Incendio in cascina a Bergamo, distrutti 400 metri cubi di fieno

In provincia di Bergamo i vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle due della notte scorsa per un incendio divampato in una cascina ad Arcene. In fiamme circa 400 metri cubi di fieno: le cause sono ancora da accertare. Nessuno è rimasto ferito.

L'allarme

Ad accorgersi del rogo e a dare l'allarme una guardia giurata del servizio di vigilanza privato. L'intervento dei pompieri è durato sei ore.