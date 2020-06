Bergamo, cade da bici e resta infilzato in una ringhiera: grave 14enne

È caduto dalla sua bicicletta e si è infilzato in una recinzione all’altezza del collo. Un ragazzo di 14enne è ora ricoverato, in prognosi riservata, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’episodio è accaduto ieri sera attorno alle 23 a Torre de' Roveri, nella Bergamasca. Nonostante l’incidente, il giovane è rimasto cosciente ed è riuscito a telefonare a suo padre e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere parte della recinzione. L'operazione è poi proseguita in ospedale, dove il giovane è stato trasportato in codice rosso.