Milano, nasconde la droga nel passeggino del figlio: arrestato 20enne

Nascondevano l'hashish nel passeggino del figlio di 2 anni, ma i due ventenni sono stati sorpresi dagli agenti in borghese del Nucleo Contrasto Stupefacenti, all'interno di un'area verde in zona Chiesa Rossa, mentre scambiavano la sostanza stupefacente con un terzo uomo con due banconote da 50 euro. Subito intervenuti, gli agenti hanno trovato all'interno del passeggino due panetti di hashish per un peso totale di 194 grammi. A casa della coppia, di origini marocchine, sono stati trovati 670 euro, nascosti sotto la piantana del televisore. Al ragazzo, arrestato, sono stati inoltre trovati addosso 120 euro e altri 14 grammi di hashish, nascosti nella mascherina protettiva. La mamma del piccolo è indagata in stato di libertà e la coppia è stata segnalata dalla polizia locale ad Aler in quanto risultata occupante abusiva dell'appartamento perquisito.