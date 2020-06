Brescia, Massimo Cellino chiede il licenziamento di Mario Balotelli

Lo strappo decisivo è arrivato con la mossa dell'attaccante di presentare un certificato medico con la diagnosi di gastroenterite per la quale non si è presentato agli ultimi allenamenti dopo settimane di grande tensione con la società

Arrivato l'estate scorsa dal Marsiglia, e per lui era un ritorno in serie A dopo tre anni (ultima avventura in Italia con il Milan nel 2016), finisce nel peggiore dei modi l'esperienza di Mario Balotelli al Brescia. Il club di Massimo Cellino ha inviato al giocatore la lettera per chiedere la rescissione unilaterale del contratto.

Lo strappo

Lo strappo decisivo è arrivato con la mossa dell'attaccante di presentare un certificato medico con la diagnosi di gastroenterite per la quale non si è presentato agli ultimi allenamenti dopo settimane di grande tensione con la società. In questa stagione l'attaccante, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha firmato cinque gol in campionato in 19 presenze.