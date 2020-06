Maltempo, allerta meteo per temporali a Milano: monitorati i fiumi

Il Comune di Milano ha attivato il Centro Operativo Comunale per monitorare il Seveso e il Lambro e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici

Allerta meteo per temporali sul bacino di Milano dalle 17 di oggi e fino a domani. Per questo motivo, il Comune di Milano ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per monitorare il Seveso e il Lambro e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l'attivazione del piano di emergenza. (METEO)