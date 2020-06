Coronavirus Milano, Sala: "Tornare alla normalità con attenzione"

Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l'emergenza Covid "c'è il bisogno di provare a tornare verso una sostanziale normalità, andiamo avanti con attenzione e poi vedremo". Il sindaco lo ha sottolineato nel suo quotidiano video sulle pagine social. "Ci interroghiamo rispetto alla situazione della pandemia. C'è chi dice che si sta esaurendo, qualcuno d'altro dice che magari non è meno forte il virus, ma siamo più forti noi nel contrastarlo. Rimane il fatto che sottolineo come oggi un quotidiano in un lungo articolo descriva la situazione sanitaria e quanto l'attenzione sulla pandemia ha fatto ritardare operazioni chirurgiche, analisi, diagnosi creando un altro tipo di rischio". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - IL PAZIENTE 1 A SKY TG 24)

"Mi guida amore per la città"

Poi dopo 85 giorni, il primo cittadino ha tracciato un bilancio di questa iniziativa e di come ha comunicato con i milanesi nel periodo della pandemia. "Questo appuntamento è alla 85esima edizione, sono 85 giorni di fila che lo facciamo. Vi confesso che chi sta lavorando con me si sta lamentando perché dice che siamo a 110 giorni di lavoro continuativo. Io ne sono stato molto felice perché è stato un modo, nelle difficoltà, per parlare con voi, per tenervi informati, per fare domande e curiosità. Come sempre a qualcuno è piaciuto ad altri meno e credo che sia normale. Vi devo confessare che mi sono affezionato a questo Buongiorno Milano e quindi vorrei certamente proseguire cambiando alcune cose. Vorrei portarlo da oggi a cinque giorni alla settimana, da lunedì al venerdì, e poi spero che non si tratti solo di informavi sulla situazione sanitaria, ma anche su Milano, sulle cose che facciamo, magari sulle curiosità, sui quartieri. O magari anche su vostra sollecitazione sulle storie di Milano che volete che si condivida".