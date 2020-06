Aggredisce la moglie, 33enne arrestato in Valtellina

Un uomo di 33 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sondrio, con i colleghi di Morbegno, per violenza domestica ai danni della moglie 33enne e per resistenza a pubblico ufficiale. L’aggressione è avvenuta in casa della coppia, di nazionalità macedone, a Cosio Valtellino. I militari sono intervenuti sul posto a seguito dell’allarme lanciato dalla stessa vittima, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Sondrio di via Caimi.