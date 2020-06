Coronavirus Lombardia, in un giorno 84 nuovi casi e 29 decessi

In Lombardia risultano 84 nuovi casi positivi al coronavirus, a fronte di 3.410 tamponi effettuati (il giorno precedente erano stati 11.355). Il rapporto percentuale è pari a 2,5% contro il 2,1% relativo al bollettino di ieri. Lo rende noto la Regione (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). Sono 29 invece le persone decedute, lo stesso numero di ieri, per un totale di 16.201 mentre continuano a calare i ricoveri: sono 125 i pazienti in terapia intensiva (-6 su ieri) e 2.954 in reparto (-41). I dimessi sono stati 55 e gli attualmente positivi sono 20.224, anche in questo caso come ieri.

Un solo caso a Bergamo

Si registra solo un nuovo caso positivo a Bergamo rispetto a ieri. A Milano i nuovi contagi sono 31, di cui 16 in città, a Brescia 20, a Como 4, 1 a Cremona, 5 a Lecco, 2 a Lodi, Mantova e Sondrio, 3 in Monza e Brianza, 6 a Pavia. La provincia con più contagiati in totale è Milano con 23.207 casi. Segue Brescia con 14.881, e poi Bergamo con 13.466.