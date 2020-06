Coronavirus Lombardia, riapre domani il pronto soccorso di Codogno

Era chiuso dallo scorso 21 febbraio dopo il ricovero del cosiddetto “paziente 1”. In queste ore si sta completando l’organizzazione della struttura. Percorsi separati per pazienti sospetti Covid e pazienti no-Covid

Riapre domani, su disposizione della Asst di Lodi, il pronto soccorso dell'ospedale di Codogno, chiuso dallo scorso 21 febbraio dopo il ricovero del cosiddetto “paziente 1”, il primo caso di coronavirus accertato in Italia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). In queste ore si sta completando l'organizzazione della struttura, in base soprattutto alle misure anti-Covid che dovranno essere applicate, tra cui il distanziamento tra i pazienti. (LA VISITA DI MATTARELLA A CODOGNO - FOTO)

Percorsi separati

Subito dopo la chiusura, il pronto soccorso era stato sottoposto a una doppia sanificazione. Ora, in vista della riapertura di domani, all'interno della struttura sono stati predisposti percorsi diversi per i casi sospetti di Covid e pazienti no-Covid. Le nuove regole e procedure sono state illustrate al personale tramite un breve corso di aggiornamento.