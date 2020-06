Maltempo in Lombardia: eccezionale grandinata ad Alzano e Nembro

Decine le uscite dei vigili del fuoco in tutta la Val Seriana per i danni causati. A Bergamo registrati allagamenti in via XX Settembre e via San Bernardino. A Milano è scattata l’allerta fiumi per temporali molto forti, ma il Seveso si è fermato a 30 centimetri dall’esondazione

Un’eccezionale a grandinata, con chicchi di enormi dimensioni, si è abbattuta su Alzano Lombardo e Nembro, nella Bergamasca, già colpite dall’emergenza coronavirus (FOTO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Sono state decine le uscite dei vigili del fuoco in tutta la Val Seriana per i danni causati dal maltempo cominciato nel del tardo pomeriggio di martedì 2 giugno. Disagi anche sulle strade: alcune arterie, come la provinciale 36 Nembro-Selvino, sono state chiuse. A Nembro i centimetri di grandine sono stati 30. Tra Peia e Gandino si è registrato uno smottamento stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti per alberi pericolanti anche a Piazza Brembana e nella Bassa, a Treviglio e Verdello.

Disagi a Bergamo e Milano

A Bergamo si sono registrati allagamenti nelle centrali via XX Settembre e via San Bernardino. A Milano è scattata l'allerta per i fiumi a causa dei temporali molto forti, prima in Brianza e poi sulla città, ma dopo le 21 ha smesso di piovere e il Seveso si è fermato a 30 centimetri dall'esondazione.