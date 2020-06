Milano, 12enne investito in bici: trauma cranico

L'incidente è avvenuto attorno alle 11:10 di questa mattina in via Bianconi. Il giovane è stato sbalzato sulla vettura e ha infranto il parabrezza: è stato trasportato all'ospedale Niguarda con un trauma cranico e con commozione cerebrale. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita

A Milano un ragazzo di 12 anni è stato investito da un'auto mentre era in bicicletta. L'incidente è avvenuto attorno alle 11:10 di questa mattina in via Bianconi.

L'incidente

Durante l'impatto, il 12enne è stato sbalzato sulla vettura e ha infranto il parabrezza: è stato trasportato all'ospedale Niguarda con un trauma cranico e con commozione cerebrale. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale è a lavoro per ricostruire la dinamica.