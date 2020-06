Milano, litiga e investe ragazzo con mini-car in Brera

L'aggressore ha 16 anni: è stato lui stesso a chiamare la polizia ed è stato denunciato per lesioni aggravate. Il giovane di 20 anni, invece, è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli per ferite alle gambe e al viso

In zona Brera a Milano, la notte scorsa poco dopo la mezzanotte, un ragazzo di 16 anni ha litigato - per motivi che non sono stati ancora chiariti - con un giovane di 20 anni, investendolo con la sua mini-car. Poi ha chiamato lui stesso la polizia: così il minorenne è stato denunciato per lesioni aggravate, mentre il maggiorenne è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli per ferite alle gambe e al viso.