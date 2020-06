Milano, due "topi" di appartamento arrestati dai carabinieri

In manette un ragazzo di 19 anni, bloccato in viale Fulvio Testi, e un uomo di di 45 anni, colto in fragrante mentre stava per entrare all'interno di un'abitazione in via Angeloni

Nella serata di ieri, a Milano, i carabinieri hanno arrestato un giovane e un uomo per furto e tentato furto in abitazione. Nel primo caso un egiziano di 19 anni è stato bloccato in viale Fulvio Testi, mentre fuggiva dopo aver messo a segno svariati furti all'interno delle cantine di un condominio di via Valfurva. Aveva diverse borse con la refurtiva e numerosi attrezzi da scasso. Quanto rubato, è stato restituito ai proprietari.

Il secondo episodio

Un romeno di 45 anni, pregiudicato, è stato colto in fragrante mentre stava per entrare all'interno di un'abitazione, in via Angeloni, dopo aver forzato una porta-finestra.