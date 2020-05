Pavia, picchiano 46enne nel centro storico: denunciati cinque 22enni

Cinque 22enni hanno picchiato un uomo di 46 anni residente in una via del centro storico di Pavia, che la scorsa notte, poco prima delle 3, li aveva ripresi, invitandoli a moderare il tono della voce. I giovani sono stati denunciati dai carabinieri per i reati di lesioni e deturpamento di cose altrui. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia ed è stato giudicato guaribile in 5 giorni per le ferite riportate.

L’aggressione

Il 46enne, esasperato dalle urla che provenivano dalla strada, è uscito dalla sua abitazione chiedendo ai ragazzi di tenere un comportamento più rispettoso. Per tutta risposta, i 22enni hanno rovesciato un cassonetto dei rifiuti nell'androne del palazzo dell'uomo. Poi hanno aggredito il 46enne, che li stava filmando. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno identificato e denunciato i cinque giovani, infliggendo loro anche una sanzione per il mancato rispetto delle regole anti-coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALL’ITALIA E DAL MONDO – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - GRAFICHE E DATI – LA CURVA DEL CONTAGIO).