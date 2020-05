Milano Digital Week, gli appuntamenti di sabato 30 maggio

Volge al termine la kermesse digitale, tra gli eventi anche un live talk dedicato a Sky dal titolo ‘Sky TG24 a casa: come nasce iI primo tg della Storia in diretta dal salotto’. Alle 21, poi, party finale con concerto in streaming di Venerus

Volge in chiusura la Milano Digital Week, festival interamente online. Ricca di appuntamenti l’ultima giornata della kermesse digitale, tra cui anche un live talk dedicato a Sky dal titolo ‘Sky TG24 a casa: come nasce iI primo tg della Storia in diretta dal salotto’. L’evento, dalle 16:30, racconta l’ultima frontiera di Sky TG24, uno studio televisivo allestito a casa del conduttore per una sfida nuova e senza precedenti: la prima edizione interamente da remoto. Un telegiornale completo con collegamenti, eventi live e ospiti gestito in smart working: servizi, coordinamento, conduzione e persino la complicatissima macchina della regia, coordinati dal tavolo di un salotto. Raccontato dal suo Direttore.

Gli appuntamenti di sabato 30 maggio

La giornata finale parte alle 10 con la live conference “Milano Distretto di Innovazione” - Tecnologia e finanza come opportunità di rilancio. Una conference istituzionale sul futuro del FinTech, una riflessione a più voci su strategie di innovazione e scenari futuri. Alle 11 si terrà il webinar ‘Workin(out): la realtà virtuale per il benessere dei detenuti’. Si tratta di un progetto pilota finalizzato a favorire una migliore condizione psicofisica per quanti sono ristretti nelle strutture detentive, mediante un’attività estremamente innovativa di Fitness Virtuale con l'utilizzo di visori e software all'avanguardia, creati e forniti dalla società romana Keiron Interactive. I detenuti potranno allenarsi e svolgere attività motoria con il supporto di visori di realtà virtuale, che utilizzano software innovativi in grado di personalizzare l’allenamento, sperimentando la sensazione di essere in un ambiente diverso.

Alle 12, segue la live lectio magistralis in cui Mauro Magatti, professore di Sociologia all'Università Cattolica di Milano, spiega il significato di economia “generativa” per una nuova era del lavoro che crea valore e genera sviluppo: una crescita capace di trovare un nuovo equilibrio tra le esigenze della produttività e quelle dell’ambiente; tra l’efficienza economica e la giustizia sociale; tra gli investimenti in tecnologia e quelli nelle persone; tra l’eccellenza e la fragilità; tra la quantità e la qualità; tra la competitività e la coesione.

Alle 14 il live talk ‘Persone e tecnologie: blockchain, uno strumento per progettare la città del futuro’. La blockchain può essere una delle tecnologie in grado di "abilitare e connettere" la città del futuro. Ne parliamo con start-up, istituzioni, esperti e grandi imprese, Alle 15.30, Live Conference: Innovazione digitale e ricerca per la salute di domani. Tre attori diversi - dalla ricerca biotecnologica (Stefano Bertacchi), alla bioetica (Marco Annoni di Fondazione Veronesi) alle grandi aziende (Laura Antonioli di Novartis) - discutono delle future e presenti innovazioni digitali per la ripartenza della sanità. Modera Emanuela Teruzzi.

Alle 17 è la volta del live talk Happy Together, una conversazione sullo spazio fisico e su quello virtuale tra gli artisti visivi Francesco Jodice e The Cool Couple (Niccolò Benetton & Simone Santilli). Partendo da esperienze personali ed immersive nei paesaggi e nelle metropoli del gaming, gli autori discutono sulla nuova e ampliata verosimiglianza e fruibilità dello “stare” nel paesaggio virtuale, del vivere nel gioco. Jodice e The Cool Couple discuteranno della “gamificazione del quotidiano”, parlandone “dall’interno” e cioè raccontandoci della possibilità di cercare una moderna forma della felicità all’interno del paesaggio-panorama dei mondi virtuali e video-ludici.

Gli appuntamenti per i bambini

La giornata di sabato è stata pensata anche per i più piccoli, con laboratori digitali interattivi dedicati a diversi temi - dalla robotica, alla storia, dalla produzione musicale alla realtà virtuale. Si parte alle 10 con Gioco In Codice: in collaborazione con la Scuola di Robotica di Genova, un laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni e i loro genitori, a distanza interattivo e coinvolgente per entrare insieme nel mondo del coding unplugged e dei suoi linguaggi. In un susseguirsi di missioni e indovinelli, i bambini dovranno trovare la strada giusta per muoversi nello spazio di gioco e seguirla passo dopo passo. Risolvendo tutti gli enigmi impareranno quali sono i colori primari, come si formano i colori secondari e dove e quando li possono incontrare nel mondo intorno a loro.

Alle 14 al via il laboratorio musicale “Metti una canzone”, per bambini dai 6 agli 11 anni, per imparare a comporre e cantare una canzone con le tecnologie digitali. I bambini incontrano in una lezione on line individuale Giorgio Robustellini, sassofonista e docente di composizione e improvvisazione per bambini alle Ricordi Music School. Insieme, con un nuovissimo gioco da lui ideato per l’occasione, compongono una base su cui scrivere il testo e cantare la propria canzone. I videoclip realizzati da tutti i partecipanti con interviste ai bambini sull’esperienza vissuta e sul significato delle loro creazioni sono presentati sabato 30 maggio ore 14.00.

Alle 15, "Il relitto del Titanic - Storie dalla Realtà Virtuale”. Accompagnati da Marco Iezzi, curatore del Museo della scienza e della tecnologia, i piccoli esploratori scoprono il relitto che giace a quasi 4.000 metri di profondità grazie a una fedele riproduzione virtuale realizzata a partire da fotografie e dati rilevati dai ricercatori dall’anno del suo ritrovamento (1985) a oggi. Nel corso del live con un mini sottomarino a comando remoto si va alla scoperta dei misteri del Titanic.

Gli appuntamenti della sera

Si parte alle 18 con Mattia Guarracino (Egamer professionista, Sampdoria) che commenta in diretta una sua partita ufficiale a Fifa 2020 contro lo Sporting Lisbona - per scoprire i segreti di questa nuova professione. Alle 18.30, live talk ‘Dating App: sentimenti, relazioni e sessualità nel terzo millennio’. Marvi Santamaria (Social Media Manager e blogger) discute di applicazioni per incontri, sentimenti, sessualità e relazioni al tempo del Coronavirus con la psicologa Barbara Viscomi. Alle 19, Live lectio magistralis ‘La città "morfata": tra disegno dell'emergenziale e disegno dell'emergente’. In fasi di incertezza radicale va evocata anche una prospettiva metropolitana più aperta e non solo ricostruttiva o riabilitativa o riadattiva dell’esistente e della cosiddetta nuova normalità. Questa fase di perturbazione della vita della città deve allora poter innescare anche una fase di sperimentazione del senso della città. Alle 20, live talk “Mad Meme: la comunicazione degli anni '20”, con Daniele Zinni (Social media manager) e Alessandro Loll (Scrittore e filosofo).

Il concerto

A partire dalle 21, si terrà il primo concerto in streaming con pubblico pagante in Italia. Organizzato in collaborazione con Dice (la piattaforma di ticketing che ha rivoluzionato la digitalizzazione dei biglietti e che ha fondato, in risposta al Covid 19, una web Tv che porta concerti sui piccoli schermi, Dice Tv) Radar Concerti e Asian Fake, arriva il concerto con Venerus, uno degli artisti più eclettici e particolari della scena indipendente. Un mix di jazz, soul, black music e un pizzico di elettronica. Il concerto è trasmesso dal Padiglione Ferroviario del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, una suggestiva location costruita come una tipica stazione liberty italiana che racconta cento anni di evoluzione del trasporto su rotaia a partire dalla seconda metà dell'800. Il concerto sarà accessibile dall'app DICE.fm. Biglietti in vendita su: dice.fm/venerus.