Milano, scippatore inseguito e arrestato

Un uomo di 27 anni è stato arrestato, dopo uno scippo nei pressi della Stazione Centrale a Milano, dalla polizia. Il 27enne aveva strappato di mano il cellulare a una donna, ma è stato prima inseguito dalla derubata e da un addetto dell'Atm e poi è finito in manette.

La ricostruzione dei fatti

La vicenda è accaduta in piazza Duca D'Aosta, quando l'uomo, un pakistano di 27 anni con precedenti, ha preso il telefono di mano a una 57enne che stava uscendo dalla linea gialla della metropolitana. Subito inseguito dalla donna e da un addetto, è stato arrestato in via Sammartini. Il cellulare è stato poi restituito.