Vignate, investita una donna in bici: è grave

A Vignate, in provincia di Milano, una donna di 62 anni è stata investita in bici e le sue condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 161, all'altezza del ponte ferroviario, dove la donna è stata investita da un'automobilista che si è fermato a prestare i soccorsi. Il 118 ha trasportato la donna ferita, con un trauma cranico e toracico, con l'elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale Niguarda.