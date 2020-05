Incendio in un ristorante in Brianza, evacuate tre famiglie

Le fiamme sono partite dal bar per cause ancora da accertare. Il rogo è stato spento da alcune squadre dei Vigili del Fuoco

Fiamme in un ristorante in Brianza. Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel locale "Lo Stregone" di Brugherio (Monza), all'alba di oggi. Il rogo, partito a quanto accertato dal bar, è stato spento da alcune squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Monza. Tre famiglie residenti negli appartamenti che occupano i piani sopra il ristorante sono state evacuate e le abitazioni dichiarate inagibili. Ancora ignote le cause del rogo, su cui indagano i carabinieri.