Coronavirus Milano, Sala a Solinas: “No in vacanza dove chiedono test”

Botta e risposta a tema vacanza e Covid-19 quello avvenuto quest’oggi tra il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, e il governatore della Sardegna, Christian Solinas (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Il presidente dell’Isola, sulla questione del passaporto sanitario e commentando l’odierno video sui social del sindaco del capoluogo lombardo, ha affermato: “Sala in materia di coronavirus dovrebbe usare la decenza del silenzio, dopo i suoi famigerati aperitivi pubblici in piena epidemia”. Ha poi precisato: “Nessuno ha chiesto improbabili patenti di immunità, ma un semplice certificato di negatività"



Solinas: “Con test un cittadino di Milano può godersi vacanze in Sardegna”

Solinas, a proposito del test, ha spiegato: "La Sardegna lo ha fatto proprio per poter accogliere al meglio e in sicurezza tutti i cittadini, anche e soprattutto quelli che sarebbero fortemente penalizzati se il Governo andasse avanti nell'ipotesi di bloccare la mobilità dei residenti in regioni considerate a rischio superiore verso quelle a basso rischio. Con la mia proposta anche un cittadino di Milano potrebbe godersi da subito le vacanze in Sardegna facendo un semplice test che ne certifichi la negatività al virus al momento della partenza". Questa di Sala - attacca il governatore sardo - "è l'ennesima strumentalizzazione infelice per cercare una ribalta mediatica che, per altri versi, su questo tema già gli appartiene e che difficilmente dimenticheremo".