Coronavirus, indagine sulla società di Pivetti: atti inviati a Milano

La Procura di Roma ha inviato ai colleghi di Milano, per competenza territoriale, l'indagine avviata nelle scorse settimane sulla società Only Logistics Italia amministrata dall'ex presidente della Camera, Irene Pivetti. Il procedimento, nel quale si ipotizza il reato di frode nelle pubbliche forniture, riguarda una partita di dispositivi di protezione individuale commissionata nell'ambito dell'emergenza coronavirus. I magistrati di piazzale Clodio il 29 aprile scorso avevano effettuato una serie di acquisizioni documentali nella sede della Protezione Civile e in particolare i contratti di fornitura stipulati con la società della Pivetti sulla quale sono state avviate indagini anche a Savona e Siracusa, un procedimento è stato aperto anche dalla Corte dei Conti. (DIRETTA)