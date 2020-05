Milano, spaccio di "Yaba" nel negozio etnico: due arresti

Questo è il nome usato per indicare un tipo di shaboo "tre volte più forte dell'ecstasy - spiega la polizia - i cui gli effetti possono essere paragonati a quelli dell'abuso di crack. Tale droga è anche denominata 'droga di Hitler' o 'droga della pazzia' in quanto produce effetti eccitanti, di euforia incontrollata con aumento dell'attenzione e dell'aggressività"

A Milano ieri pomerigio due uomini di 40 e 36 anni, cittadini del Bangladesh, sono stati arrestati dalla polizia per spaccio di una metanfetamina denominata "Yaba". Questo è il nome usato per indicare un tipo di shaboo "tre volte più forte dell'ecstasy - spiega la polizia - i cui gli effetti possono essere paragonati a quelli dell'abuso di crack. Tale droga è anche denominata 'droga di Hitler' o 'droga della pazzia' in quanto produce effetti eccitanti, di euforia incontrollata con aumento dell'attenzione e dell'aggressività".

L'arresto

Gli agenti l'hanno trovata in un negozio etnico in via Oxilia, sequestrando due sacchetti di marijuana da 40 grammi, bigiotteria, due orologi di valore da taschino, un'agenda contenente nomi e corrispettive cifre (che è lecito ipotizzare essere la contabilità delle somme provento di spaccio) e, dietro alcune scatole di generi alimentari, sotto il materasso nel piano interrato e su uno scaffale vicino alla cassa, bustine di plastica con 221 pillole di colore rosso, arancione e verde, oltre a un pezzo di hashish del peso di 11 grammi. All'interno della cassa, spenta perché il negozio è privo di elettricità per morosità, hanno trovato 1.500 euro in banconote di vario taglio.