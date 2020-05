Coronavirus Milano, piscine aperte dal primo giugno per nuoto libero

Lo ha comunicato Milanosport, la società che gestisce gli impianti comunali nel capoluogo lombardo: "Dopo aver riaperto i campi da tennis, da lunedì 1 giugno riapriranno le porte anche le nostre piscine, inizialmente solo per il nuoto libero, in attesa di riattivare anche i corsi"

Il primo giugno anche a Milano riapriranno le piscine. A comunicarlo, tramite una nota, è Milanosport, la società che gestisce gli impianti comunali nel capoluogo lombardo. "Dopo aver riaperto i campi da tennis, da lunedì 1 giugno riapriranno le porte anche le nostre piscine, inizialmente solo per il nuoto libero, in attesa di riattivare anche i corsi". In Lombardia le attività sportive resteranno chiuse fino al 31 maggio, secondo quanto prevede l'ordinanza regionale (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA).