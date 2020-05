Cade con parapendio e si schianta su rocce: morto 58enne nel Bresciano

L’incidente è avvenuto nei pressi di Punta Almana. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza di Bergamo ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Tragedia quest’oggi nei pressi di Punta Almana, sulla sponda bresciana del Lago d’Iseo, dove un 58enne ha perso la vita cadendo con il parapendio, che si è improvvisamente sgonfiato in volo diventando incontrollabile. L'uomo è andato a schiantarsi contro delle rocce. Per soccorrerlo si è anche alzata in volo l'eliambulanza di Bergamo, ma non c'è stato nulla da fare.