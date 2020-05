Droga a Milano, usa rider per consegne dosi e doping: arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di consegnare attraverso un rider, a Milano, 0,35 grammi di metanfetamina in cristalli e un flacone con 50 millilitri di ormone della crescita. All’uomo sono stati concessi i domiciliari in attesa della direttissima, che si svolgerà domani. Sono ancora in corso gli accertamenti per identificare il destinatario del pacco.

L’intervento dei carabinieri

Un fattorino ha avvertito i militari del nucleo radiomobile perché aveva ricevuto da un cliente un pacco che riteneva sospetto. Il mittente gli aveva chiesto di fare molta attenzione, perché il plico conteneva materiale delicato. A insospettire ancora di più il corriere sono state le continue telefonate del destinatario, apparso molto nervoso e ansioso di ricevere il pacco. A quel punto il ciclista ha mentito al destinatario dicendogli di essere stato fermato dalle forze dell'ordine. La reazione preoccupata dell'uomo (che ha subito annullato l'ordine) ha convinto il rider a chiamare davvero i carabinieri, che hanno trovato nella confezione droga e anabolizzante.

La perquisizione

Durante la perquisizione a casa del mittente, sono stati trovati altri 3,30 grammi di metanfetamina, 0,70 grammi di cocaina, un bilancino, strumenti per il confezionamento e 150 euro in contanti. Inoltre, è stato segnalato come consumatore il suo coinquilino, un italiano di 55 anni, che aveva 0,57 grammi di cocaina, 7 grammi di hashish e 1,30 grammi di marijuana.