Coronavirus Lombardia, ricoverati in terapia intensiva scendono a 199

È il dato più basso dal 4 marzo. Si registrano, su 17.191 tamponi effettuati, 441 nuovi contagi. Il numero dei decessi in totale è 15.840, di cui 56 in un giorno

Scende sotto quota duecento il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Lombardia: sono infatti 199, otto meno di ieri. Una soglia che l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera definisce "simbolica" - un dato così basso non si aveva dal 4 marzo - commentando i dati diffusi dalla regione Lombardia sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Con 17.191 tamponi eseguiti in Lombardia, in un giorno ci sono stati 441 nuovi positivi. In totale il Covid ha contagiato 86.825 persone. I decessi sono stati 56, con un totale arrivato a 15.840.

Gallera: "Diffusione contagio rimane stabile"

"Segnalo - ha aggiunto Gallera - che fra i nuovi positivi registrati oggi, contiamo 108 tamponi riguardanti operatori sanitari e ospiti delle Rsa, un numero più alto rispetto alla stessa casistica degli ultimi giorni. La diffusione del contagio fra la popolazione - ha riassunto - rimane quindi stabile".

I contagi in Lombardia

Sono 102 più di ieri i Covid positivi in provincia di Bergamo, arrivati a 12.834, mentre crescono di 88 unità i casi nel Milanese, in tutto sono 22.616, di cui 40 a Milano città. A Brescia i nuovi casi accertati sono 72, per un totale di 14.417. Sono 44 i nuovi casi nel Varesotto, dove il totale dei covid positivi è 3.490.