Incidente a Milano, pedone investito in viale Monza: è gravissimo

L’uomo è rimasto incastrato sotto il veicolo che lo ha colpito. In arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto e poi trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda

Grave incidente questa mattina a Milano. Un pedone di circa sessant’anni è stato investito in viale Monza, all’altezza del civico 106, a seguito di uno scontro - forse un tamponamento - tra due mezzi, ed è rimasto incastrato sotto uno dei due veicoli. Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L’uomo, in arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto e poi trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono definite gravissime.