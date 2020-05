Val Masino, precipita durante una scalata in montagna: morto 73enne

Un uomo di 73 anni è morto nel territorio comunale di Val Masino (in provincia di Sondrio), mentre era impegnato in una scalata sul Sasso Remenno. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e del Sagf e della guardia di finanza di Sondrio, oltre che i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno (nella medesima provincia).

La dinamica

Non si conosce ancora la dinamica del drammatico incidente, ma secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 20 metri, mentre era impegnato in una lezione dimostrativa al nipote di 42 anni. Sul drammatico incidente indagano ora i carabinieri di Ardenno (in provincia Sondrio), che hanno informato il magistrato di turno per avere l'autorizzazione alla rimozione della salma.