Milano, armati di bastoni per rubare bici a 14enni: un fermato

A Milano quattro ragazzi hanno cercato di rubare le biciclette ad altri quattro loro coetanei, non esitando a picchiarli con dei bastoni, fino a quando è arrivata la polizia che li ha messi in fuga fermandone uno.

La ricostruzione dell'episodio

La vicenda è accaduta in via Valpolicella, ieri pomeriggio, dove i quattro, tutti di età intorno ai 14 anni, sono stati bloccati dal gruppetto. Alla fine gli aggressori sono riusciti a portare via solo uno zaino, poi recuperato. Gli agenti hanno bloccato un 15enne incensurato poco distante, in via Tre Castelli, posto in stato di fermo. I due ragazzi malmenati, entrambi 14enni, sono stati medicati a pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per contusioni ed ecchimosi e dimessi.