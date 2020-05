Melzo, serra in casa per coltivare marijuana: arrestati due fratelli

Avevano allestito una serra per la coltivazione della marijuana in uno stanzino della loro abitazione a Melzo, in provincia di Milano. I due fratelli di 34 e 21 anni, arrestati dai carabinieri, avevano creato una sorta di cabina con ventilazione forzata e lampade per la crescita delle piantine, una delle quali era matura e alta circa un metro.

La perquisizione

Nella casa sono stati sequestrati oltre agli impianti anche 140 grammi di marijuana essiccata e un bilancino di precisione. I due erano stati notati durante dei servizi antispaccio nella cittadina e sono stati poi seguiti fino a casa.