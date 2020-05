Spaccio in zona via Padova a Milano: arrestato pusher pregiudicato

L’uomo è stato sorpreso in possesso di 7 dosi di cocaina, 1200 euro in contanti e, nascosto nelle mutande, un involucro contenente altri 52 grammi di cocaina

Un 39enne è stato arrestato dalla polizia ieri pomeriggio a Milano con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, di origini marocchine, è stato sorpreso in possesso di 7 dosi di cocaina, 1200 euro in contanti e, nascosto nelle mutande, un involucro contenente altri 52 grammi di cocaina. Il 39enne è risultato avere diversi precedenti penali e di polizia, oltre a un lungo ‘curriculum’ criminale legato allo spaccio di droga a partire dal 2008, quando venne trovato in possesso di 9 chili di hashish nascosti in un’auto.

L'arresto

Nel corso di un servizio antidroga in zona via Padova, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un’auto con a bordo una coppia e hanno seguito il veicolo fino a via Don Orione. Qui l’uomo, un 40enne, è sceso dall’auto per incontrare il pusher 39enne. I poliziotti hanno subito fermato l’auto e verificato che il 40enne aveva appena acquistato una dose di cocaina. L’uomo inoltre è stato trovato in possesso anche di mezzo etto di hashish ed è stato per questo denunciato, mentre il 39enne è stato arrestato.