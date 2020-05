Sgominata banda di giovani rapinatori a Legnano, nel Milanese

Tre misure cautelari sono state eseguite ieri dalla polizia a Legnano nei confronti di altrettanti giovani accusati di aver messo a segno una rapina il 10 dicembre scorso nel centro della cittadina del Milanese. Secondo le indagini, però, sarebbero molti altri gli episodi riconducibili alla banda o ad altri giovani che gravitavano attorno al gruppo. Le indagini sono scattate dopo le denunce presentate da alcune giovani vittime, che riferivano di aver subito minacce e aggressioni fisiche da parte di un gruppo di ragazzi.

I provvedimenti

In particolare, M.E., 20enne di origini marocchine, e O.E.M., 19enne italiano, sono stati arrestati per la rapina in concorso commessa lo scorso 10 dicembre ai danni di due giovani egiziani, derubati di un giubbotto e di un portafoglio al parco “Falcone e Borsellino”. D.S., 27enne marocchino, è stato invece sottoposto all’obbligo di dimora per resistenza a pubblico ufficiale, reato commesso durante la stessa rapina.