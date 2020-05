Coronavirus Lombardia: 399 nuovi contagi, calano i ricoveri

Nel giro di 24, in Lombardia, sono stati registrati 399 casi di positività (per un totale di 84.518) a fronte di 14.145 tamponi effettuati, 402 guariti (per un ammontare di 34.219) e 39 decessi (il numero complessivo delle vittime sale a 15.450). I ricoveri in terapia intensiva calano di 8 unità e corrispondono a 268, mentre quelli in altri reparti scendono di 184 unità e sono pari a 4.521. Questi sono i dati riportati dal sito di Regione Lombardia (GLI AGGIORNAMENTI - FONTANA: "CLIMA ANTILOMBARDO").

La situazione in Lombardia

Nel territorio di Milano si registrano 75 nuovi casi (per un totale di 22.041), di cui 34 in città (per un complessivo di 9.315) e i restanti in provincia. A Bergamo sono 26, per un totale di 12.397. A Brescia sono 83, per un ammontare di 14.091. A Como sono 13 e 3.625 in totale. A seguire, Cremona +10 (6.313), Lecco +18 (2.634), a Lodi +16 (3.341), a Mantova +1 (3.282), in Monza e Brianza +46 (5.265), a Pavia +25 (4.944), a Sondrio +24 (1.363) e infine a Varese +41 (3.376).